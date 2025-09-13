Persisten robos y extorsiones

Empresarios del País advirtieron un aumento en robos, extorsiones y asaltos que elevan costos de transporte, encarecen bienes finales y afectan al turismo, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) en su Reporte sobre Economías Regionales abril-junio 2025.

En todas las regiones del País, señalaron que los asaltos a transportistas incrementan gastos y complican la movilidad de carga terrestre. En la región centro-norte, la inseguridad en Sinaloa impactó la comercialización de vivienda turística en Mazatlán.