´No hemos dialogado con la empresa Silza´

Ciudad de México.- A 10 días de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, familiares de las víctimas aseguran que la empresa Silza no se ha comunicado con ellos.

De acuerdo con el reciente informe de la Secretaría de Salud (Sedesa), suman 27 personas sin vida tras el siniestro. La defunción más reciente se registró en el Hospital Rubén Leñero. Se trata de Ricardo Corona, de 38 años.

La dependencia indicó que aún hay 18 personas hospitalizadas, mientras que 39 fueron dadas de alta.

Saúl Santiago, sobrino de Edgar Santiago, quien falleció el miércoles, aseguró que sólo han recibido informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"No hemos tenido ningún diálogo. Nadie se ha dirigido con nosotros. de la empresa no se han acercado. yo tengo esa inquietud, es una noticia que está en los medios, pero quiero que haya seguimiento a las consecuencias de lo que hizo esa empresa", denunció Saúl.

Edgar, de 51 años, era el sustento económico de su familia, mantenía a sus padres, quienes ya son adultos mayores, y a sus dos hijos.

"Era taxista de aplicación y sólo trabajaba en las noches porque él quería tener tiempo para su familia en las mañanas", contó Saúl.

Después de estar casi una semana internado y haber sido sometido a varias cirugías, sus últimas horas respiró con apoyo de una máquina.

El hombre padeció quemaduras en más del 90 por ciento del cuerpo. Fue uno de los automovilistas que transitaban más cerca de la pipa.

Tras la explosión, llamó a su casa, donde le respondió su sobrino.

"Voy para allá. Espérame, ya voy, no me tardo nada", le dijo Saúl a su tío. El joven manejó desde Santa Martha Acatitla hasta el Puente.

Ahí le dijeron que su tío había sido trasladado al Hospital Issste de Zaragoza. "Cada vez que entraba a verlo le decía que le echara ganas. Aunque yo sé que quizá no me veía, pero sí me escuchaba. Yo tenía fe que iba a salir", dijo Saúl.

El 16 de septiembre los doctores le pidieron a la familia que se despidiera de Édgar.

Los gastos funerarios fueron pagados por la Alcaldía Iztapalapa. El jueves por la tarde fue enterrado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco.

