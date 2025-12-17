40 personas en situación de calle consiguen empleo

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México ha colocado a más de 40 personas en situación de calle en algún empleo del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de este año, informó la titular de la dependencia, Inés González. Esta acción se realiza a través de microferias de empleo directamente en los albergues donde se encuentran las personas en situación de calle.

¿Cómo se realiza el proceso de colocación laboral?

La funcionaria destacó que el proceso incluye apoyo para obtener documentos esenciales, como la credencial de elector (INE), necesarios para iniciar un empleo formal. “Nos ponemos mucho en su situación y ayudamos a gestionar los trámites que requieren para poder empezar a trabajar”, señaló González.

Acciones de la Secretaría del Trabajo en albergues

González explicó que reincorporarse al empleo representa un cambio importante en la rutina de estas personas, quienes deben adaptarse a horarios, aseo personal y disciplina laboral. “Son personas que han perdido la rutina de ir a un empleo, de levantarse temprano, de asearse… entonces preguntamos cuánto están dispuestos a trabajar y adaptamos el apoyo a sus necesidades”, afirmó.

Impacto del empleo en la vida de personas en situación de calle

La titular de la STyFE resaltó que cada empleo logrado significa una transformación en la vida de quienes reciben la oportunidad. “Hemos visto cómo estas personas se transforman y agradecen mucho la oportunidad; esas historias hay que contarlas”, añadió.