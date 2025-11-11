Reporta IMSS récord de empleo en octubre

En octubre pasado se presentó un aumento mensual de 217 mil 491 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta para dicho mes desde 1997 que se tiene registro.

Pese a lo anterior, la creación de empleo formal en lo que va del año ascendió a 550 mil 794 puestos de trabajo, lo que representó una reducción de 7.4% respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior.

¿Cuál es el contexto general?

Al 31 de octubre de 2023, se tienen registrados ante el IMSS 22 millones 789 mil puestos de trabajo, de los cuales el 87.0% son permanentes y 13.0% son eventuales.

Lo anterior, sin considerar a 1 millón 240 mil trabajadores beneficiarios de la reforma de plataformas digitales, pero que no superaron el umbral del ingreso neto mensual, por lo que no tienen acceso a todos los seguros del IMSS.