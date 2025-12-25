STAUAEM planea bloqueos ante retraso de aguinaldo

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) anunció bloqueos en accesos principales al estado y un emplazamiento a huelga para el próximo 19 de enero de 2026, ante la falta de pago del aguinaldo correspondiente a 1,603 trabajadores activos y jubilados. La secretaria general del sindicato, Victoria Morelos Domínguez, sostuvo que la medida es una defensa de los derechos laborales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

¿Qué declaró Victoria Morelos Domínguez sobre la huelga?

El sindicato informó que desde hace aproximadamente 10 años la UAEM recurre al gobierno federal para solicitar recursos extraordinarios que permitan cumplir con el pago de aguinaldo y otras prestaciones, por lo que insistieron en la necesidad de que se liberen los recursos comprometidos para este año. "Nuestro gremio se ha sumado al proyecto de austeridad de la universidad, pero no podemos aceptar retrasos en los pagos que nos corresponden por ley", declaró Morelos Domínguez.

Detalles sobre el emplazamiento a huelga en UAEM

El emplazamiento a huelga se presentó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y busca presionar al gobierno federal y estatal para que se liberen los 270 millones de pesos destinados al pago de prestaciones de fin de año.