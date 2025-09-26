Lluvias dejan daños en Morelos y Sinaloa

Las intensas lluvias que se precipitaron sobre el territorio nacional entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves provocaron serias afectaciones en viviendas, cortes viales y la activación de protocolos de emergencia en Morelos y Sinaloa.

En Morelos, el Gobierno estatal activó un Sistema de Comando de Incidentes para atender los daños en 11 municipios. El saldo preliminar ofrecido por las autoridades locales este jueves, asciende al menos a 140 viviendas anegadas. Familias urgieron más apoyo al señalar que perdieron enseres y muebles.

Las lluvias torrenciales afectaron principalmente el sur de Morelos, en municipios como Zacatepec, Jantetelco, Ayala y Yecapixtla.

En Zacatepec, la colonia Lázaro Cárdenas fue una de las más golpeadas. Vecinos de la calle Sufragio Efectivo reportaron que el agua comenzó a filtrarse en sus hogares en la primera hora de este día y reportaron que las anegaciones superaron el metro de altura en algunos domicilios.

Inicialmente, los afectados lamentaron la ausencia de autoridades; sin embargo, el Gobierno de Morelos activó un operativo que incluye personal de Protección Civil, Servicios de Salud, y el Sistema DIF. La Administración estatal reportó la entrega de 100 canastas alimentarias y kits de emergencia.

Además, se desplegaron brigadas del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que Conagua y Protección Civil de municipios vecinos realizaron trabajos de desazolve, limpieza y evacuación de agua con motobombas.

Las brigadas de salud realizan evaluaciones para identificar y prevenir enfermedades diarreicas, respiratorias y padecimientos transmitidos por vector, como el dengue.

En tanto, en Sinaloa, en la costa del Pacífico, los remanentes de un sistema tropical provocaron intensas lluvias, principalmente en la zona sur, donde se registraron inundaciones y riesgo de colapso de infraestructura.

En el puerto de Teacapán, las lluvias provocaron que el agua se metiera hasta las recámaras de algunas casas en las partes más bajas e impidió el tránsito en arias calles aún de terracería.

A poco más de media hora de distancia, más de 800 personas entre estudiantes, docentes y personal de la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC) fueron evacuadas de forma preventiva debido al riesgo de colapso de un canal de desagüe que afectó la cinta asfáltica del camino de acceso al plantel.