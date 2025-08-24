Dañan lluvias a casas en Morelos

Las intensas lluvias registradas en Morelos la noche del viernes y la madrugada de este sábado provocaron severas inundaciones en varios municipios de la zona metropolitana, lo que dejó al menos 190 viviendas afectadas y obligó al rescate en lancha de 28 personas.

De acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM), los municipios más afectados fueron Jiutepec y Emiliano Zapata, donde se han concentrado los esfuerzos de personal de nivel estatal y federal.

En Jiutepec, las autoridades registraron 80 viviendas afectadas, donde el nivel del agua alcanzó los 1.80 metros en colonias como La Joya, donde elementos de la Cruz Roja Mexicana tuvieron que desplegar a su Grupo USAR, equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas para evacuar a los damnificados en lanchas inflables.

Personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de esa demarcación brindó apoyo en colonias como Centro, Lomas de Jiutepec, Maravillas, Calera Chica, El Pochotal, Las Fincas, Los Pinos, Las Moras, Atlacomulco, Jardines de la Hacienda, López Portillo y Pedregal de las Fuentes.

En tanto, en el municipio de Emiliano Zapata las lluvias dañaron 110 viviendas en las colonias Centro, El Guante y Pro-Hogar. El Ayuntamiento estableció un refugio temporal para brindar apoyo a los damnificados.

Las precipitaciones también causaron estragos en otros puntos del estado. En Xochitepec, el desbordamiento del río Salado obligó al cierre de tramos de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

El Municipio también informó de cierres en el paso a desnivel del puente en República de Cuba y el vado de Atlacholoaya. La dependencia exhortó a la ciudadanía a no acercarse a las riberas de los ríos ni a las zonas inundadas. El personal municipal continúa con la atención de alertas por inundaciones y caída de árboles.

En Cuernavaca, la capital, las autoridades reportaron la caída de árboles, vehículos varados e inundaciones en diversas colonias. Ante la emergencia, el concierto del grupo Matute en el recinto ferial fue suspendido por la anegación del lugar.

El desastre motivó la respuesta coordinada de distintas dependencias. La CEPCM, en colaboración con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que trabaja para restablecer el servicio en las colonias afectadas por fallas eléctricas en las fuentes de suministro.

Además, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos activó un operativo de emergencia para limpiar calles, rejillas y barrancas con el fin de evitar futuros desastres.

Ante el pronóstico de más lluvias para el fin de semana, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, no tirar basura en las calles y resguardarse en lugares seguros.