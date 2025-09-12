Estudiantes de UNAM recolectan víveres para familias afectadas

Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se organizaron para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en el Puente de la Concordia.

"Ver todas las imágenes, todas las historias de las familias me puso muy triste y solo quise ayudar", comentó Eduardo Archidona, estudiante de la Facultad de Economía.

Dijo que se enteró de la colecta por redes sociales y, con ayuda de su familia en San Luis Potosí, reunió toallas sanitarias, galletas y chocolate para los damnificados.

En la Facultad de Derecho, un grupo de alumnos se organizó para reunir la mayor cantidad posible de víveres y trasladarlos el sábado a distintos hospitales.

Entre los artículos más solicitados están agua embotellada, alimentos no perecederos, productos de higiene, cobijas, ropa limpia y material de botiquín. Diego Méndez, estudiante de Derecho, explicó que la comunidad de la facultad ha trabajado de manera conjunta para lograrlo.

"Fue muy lindo ver el apoyo de toda la comunidad, tanto de los profesores como de los alumnos", expresó Fátima, estudiante de Relaciones Internacionales que, desde la noche del jueves permanece en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales recibiendo donaciones, especialmente material médico como gasas, vendas, alcohol y medicamentos.

"La verdad es que fue muy gratificante ver que, desde el momento en que se pidió ayuda, la gente comenzó a llegar", añadió.

En la Facultad de Ciencias, Carlos Hughes, alumno de Biología, contó que los insumos empezaron a llegar desde el día anterior. "Lo circunstancial y efímero que es la vida fue impactante, y México tiene un pueblo que siempre apoya a la gente", dijo mientras acomodaba productos en cajas dentro de un salón.