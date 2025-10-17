Presenta Puebla fondo millonario

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que por las fuertes lluvias registradas el jueves pasado en la Sierra Norte del estado, se registran 18 personas fallecidas, cinco personas en carácter de no localizadas y 172 atenciones en hospitales.

Destacó que hay 12 albergues instalados con cerca de 2 mil personas y mencionó que el gobierno ha entregado 50 mil apoyos de contingencia.

“Tenemos un fondo de 250 millones de pesos para contingencias que, de una vez le digo a mis compañeros servidores públicos, no se va a ocupar para pagar sueldos ni viáticos, se va a ocupar exclusivamente para resarcir daños. (…) Si tenemos que estar un año buscando, un año estaremos buscando a las personas. El mayor reto será restablecer las condiciones de los pueblos, de las localidades, todo el recurso va a alcanzar, ¿saben por qué? Porque ahora no se lo va a robar el gobierno, ni se lo van a robar los partidos políticos, ni va a haber sobrecostos, yo no lo voy a permitir”, aseguró.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, mencionó que la Secretaría de Salud Federal y estatal ya están en la fase de vacunación. Además, se cuentan con 11 aeronaves disponibles: dos de Conagua, tres el gobierno del estado, cuatro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y dos de la Marina. Indicó que ya están en fase de retiro de lodo, donde las viviendas y escuelas de los municipios afectados están cubiertas, por lo que se encuentran trabajando en la recuperación y en la seguridad de los habitantes.

“Estamos llegando a los lugares aislados, empezamos con 77 localidades afectadas, incomunicadas, 77. Hoy sólo tenemos 21 y ningún municipio cabecera incomunicado. ¿Por qué era importante comunicar a las cabeceras? Porque son centros de operación, cada cabecera municipal nos permite tener contacto con los presidentes municipales, llega Comisión Federal de Electricidad y restablece la energía eléctrica, reforzamos los albergues, los víveres llegan, el agua llega, podemos atender y buscar a los desaparecidos y a las personas que perdieron la vida”, expresó.