Casi 13 mil elementos han acudido a poblaciones afectadas por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Fuerzas Armadas han desplegado 12 mil 908 elementos para apoyar en las labores de ayuda a la población afectada por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

En conferencia de prensa presidencial, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que han sido desplegados 8 mil 389 militares para aplicar el Plan DN-III-E, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), detalló que 4 mil 519 elementos han sido enviados para aplicar el Plan Marina en esas cinco entidades.

El titular de la Sedena destacó que se han llevado a cabo 158 operaciones aéreas, se han repartido 121 mil 910 despensas y más de 229 mil litros de agua, así como más de 75 mil raciones de comida calientes, se han establecido 92 albergues, 72 escuelas desazolvadas, entre otras acciones.

En tanto, el almirante secretario indicó que se han desplegado 116 vehículos, ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques 19 embarcaciones, 10 drones, tres plantas potabilizadoras, seis cocinas móviles y 42 maquinarias pesadas.