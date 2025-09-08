Sheinbaum recibe cartas credenciales de 5 embajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes 8 de septiembre recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de cinco embajadores en México.

Indicó que recibió las cartas credenciales de la embajadora de la República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli; y del embajador del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer.

"También del embajador de la República Popular China, Chen Daojiang", destacó.

Asimismo, del Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander; y del Reino de Bélgica, Patrick Herman.

Recientemente, el embajador de China en México declaró que "como importantes países en desarrollo", China y México deben asumir juntos "la misión de salvaguardar la justicia forjada con sangre".

"Y, junto con todas las naciones, construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, y esforzarse para alcanzar el desarrollo y la prosperidad comunes", expresó Chen Daojiang.

El canciller Juan Ramón de la Fuente acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, durante la presentación de las cartas credenciales.