En caso "Mayo" Zambada hablamos a diario con la FGR, dice embajador

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que Estados Unidos está cooperando con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, con la que, dijo, hablan diariamente.

Sin embargo, reafirmó que Guzmán López se entregó de manera voluntaria a las autoridades de su país, y que "El Mayo" fue llevado contra su voluntad en un vuelo en el que, enfatizó, no participó ninguna agencia estadounidense.

"La cooperación con México en temas de seguridad sigue muy bien. Hasta en este día, operaciones, no comento lo que estamos trabajando en el día operaciones con la fiscalía, pero esfuerzos y unos casos grandes con mucha información y intercambio de información, porque así es como deberíamos trabajar como socios. Entonces, lo que se dijo en algunas redes de prensa ayer, que se había parado la cooperación, no, es falso".

Desde su residencia , Salazar señaló que el equipo del fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland trabaja con la FGR en cooperación, la cual va a continuar.

"Nosotros estamos cooperando, hablando diariamente con los equipos de la Fiscalía del gobierno de México. Esa cooperación de la parte de nosotros, de la parte del fiscal Merrick Garland y su equipo, eso va a seguir", comentó

Aclaró que no fue un avión ni piloto estadounidense el que llevó a "El Chapito" y a "El Mayo" a Nuevo México. "No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades de los Estados Unidos. Y lo que estamos nosotros entendidos es que sí salió de Sinaloa y llegó a Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado de la parte de los Estados Unidos", reiteró.

"Tenemos nosotros una muy buena cooperación con el Gobierno de México, con la Fiscalía, y eso en seguro va a seguir, va a seguir también con el nuevo gobierno de la Presidenta electa Sheinbaum. Eso es la esperanza mía muy clara. En lo del segundo, lo del vuelo, ya lo que reportamos es lo que puedo reportar en este día. Hay investigaciones, tanto a aquel lado como a este lado. La Fiscalía aquí lleva la investigación, lo de México", comentó.