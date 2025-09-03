Confía embajador en la nueva SCJN

Un día después de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumieron sus funciones, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que confía en que garantizarán el Estado de Derecho.

A través de una publicación en redes sociales, el diplomático compartió un video de la ceremonia de instalación del nuevo tribunal, a la que asistió como invitado y en la que aprovechó para saludar a miembros del Gabinete y Gobernadores.

"Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación", escribió.

En el video, se observa que saludó al Canciller Juan Ramón de la Fuente; al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla; al secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y a la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy.

También a los Gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus; Guanajuato, Libia Denise García; Durango, Esteban Villegas: Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; y Coahuila, Manolo Jiménez, entre otros. El antecesor de Johnson, Ken Salazar, criticó en reiteradas ocasiones el cambio en el Poder Judicial, señalando que afectaría la certeza para inversionistas estadounidenses al ser sus integrantes elegidos mediante voto popular.



