Reforma Judicial en México: Perspectivas y opiniones

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía con Claudia Sheinbaum, reaccionó a las críticas del embajador Ken Salazar a la reforma judicial.

"What are you talking about, dear Ken? Estás hablando de una reforma de México que elige jueces cuando en Estados Unidos es una tradición. En 42 de los 50 estados de Estado Unidos se eligen jueces, y el presidente Joe Biden presentó un plan para que sea en todo el país", respondió Marcelo Ebrard.

Externó que lo que le parece "más extraño" es "¿cómo puedes decir que eso va a poner en tela de juicio o el riesgo la democracia, cuando en Estados Unidos empezó en 1830 y ha servido para fortalecer la democracia norteamericana?".

"Entonces, yo diría que no se comparte tu comentario o no coincide con lo que sucede en tu país", declaró.

Marcelo Ebrard y la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, se reunieron con empresarios morelenses para exponer los proyectos de inversión y crecimiento que tiene el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum para todo el país.

Más adelante, precisó que el país de la OCDE que más jueces elige desde hace casi dos siglos se llama Estados Unidos de América. "Que me explique el señor Ken Salazar cómo es que eso pueda poner en peligro la democracia".

El próximo secretario de Economía hizo referencia a un artículo del presidente Joe Biden, publicado en el diario Washington Post el 29 de julio, donde plantea que hay una crisis ética en la Suprema Corte de Estados Unidos y por lo tanto sugiere una reforma.

Con base en ese artículo, Ebrard consideró que lo mejor es que cada quien haga los cambios que necesita y si ambos países están haciendo o planteando un cambio judiciales, significa que hay una necesidad de hacerlo cada quien en su fórmula.

"Nosotros no vamos a comentar la propuesta del Presidente (Biden), el embajador Esteban Moctezuma no ha dicho nada sobre esto", argumentó.

Cuestionado si con la reforma al Poder Judicial se pone en riesgo al T-MEC, mencionó: "Claro que no. El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá, con todas las cifras que ha hecho. No tiene por qué ponerse en peligro. A ver, cuando fue la revisión o la renovación del tratado en 2018, nosotros no dijimos, ´¿oigan y ustedes por qué eligen a los jueces?´.

"Ni siquiera fue tema si los eligen o no los eligen, tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial. No es tema del Tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen", apuntó.

Agregó que la revisión del Tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos y tienen que concluir lo del 2016, y tanto a Estados Unidos como a México conviene defenderlo, protegerlo y fortalecerlos y más ahora con la competencia que el gobierno estadounidense tiene con Asia.

"Entonces no nos alarmemos, pero la sangre fría, cautela, somos amigos, pero también hay que decir cuando no estamos de acuerdo en algo", expresó.