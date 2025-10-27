Fallece doña Elodia, abuelita que se hizo viral por abrazar a su esposo en inundación en Veracruz

Elodia Reyes Azuara, la abuelita que se hizo viral junto a su esposo durante las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, falleció este lunes después de tener complicaciones de salud, según se reportó.

La pareja de adultos mayores, don Hilario y su esposa Elodia, conmovió las redes sociales cuando fueron grabados mientras estaban abrazados en medio de la inundación en Veracruz.

La imagen que circuló en redes sociales fue de ellos dos arriba de un compresor de un aire acondicionado mientras trataban de sobrevivir a la furia del agua que casi los cubría.

¿Qué ocurrió?

Su historia conmovió y después, gracias al dentista Alejandro Cabrera, que los ubicó y entrevistó, se pudo conocer que se encontraban bien después de aquella situación.

En esa entrevista el señor Hilario contó que protegió a su esposa durante la inundación y a pesar de que en algún momento se le soltó, pudieron salir ilesos.





Sin embargo, al paso de los días, la señora Elodia enfermó y este lunes se confirmó su fallecimiento.

"Amigos les informamos que el día de hoy falleció la Sra. Elodia Reyes Azuara. Dios sea fortaleciendo la vida del Sr. Layo", informó el dentista quien ha estado al pendiente de ellos, pues emprendió una campaña para solicitar apoyo para la pareja de adultos mayores.

Doña Elodia estará siendo velada en Poza Rica. Familiares, vecinos y la población en general lamenta el fallecimiento de la abuelita que junto a su esposo dieron una lección de amor verdadero.