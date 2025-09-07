Eliminan servicio médico a ministros

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) oficializó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores en el Poder Judicial de la Federación (PJF), al acordar que todos sus integrantes se atenderán en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así lo determinó el viernes, al aprobar por unanimidad el Tabulador General de Sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial y del propio Órgano, así como las modificaciones a los Tabuladores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para el periodo de septiembre a diciembre de 2025.

"En este sentido, los niveles mencionados gozarán de seguridad social a través del ISSSTE", dijo el órgano en un comunicado.