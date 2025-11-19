México continúa con mejor trato arancelario

CIUDAD DE MÉXICO.- La posible eliminación de los aranceles que Estados Unidos impone a Brasil y Canadá enfrenta amplias dificultades legislativas, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien consideró "muy baja" la probabilidad de que el Congreso estadounidense logre revertir estas medidas en el corto plazo. Aunque el Senado ya aprobó resoluciones para cancelarlos, aún deben pasar por la Cámara de Representantes, que aplazó la discusión hasta 2026.

Ebrard explicó a EL UNIVERSAL que, incluso si ambas cámaras aprobaran la eliminación, las resoluciones podrían ser vetadas por la Casa Blanca debido a las presiones geopolíticas actuales. Por ello, insistió en que los aranceles adoptados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) difícilmente serán revocados.

El secretario destacó que la posición de México no depende del Congreso estadounidense, ya que las negociaciones se realizan directamente con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR). Afirmó que la estrategia mexicana ha sido efectiva y que el país mantiene ventajas arancelarias superiores frente a Brasil, Canadá y otras naciones.

Ebrard subrayó que México es el país con mayor acceso preferencial al mercado estadounidense, dado que 85% de sus exportaciones entran libres de arancel y el resto paga 25%. En contraste, Brasil enfrenta un 50% de arancel acumulado y Canadá un 35% para productos que no cumplen reglas de origen, mientras que México se mantiene en mejores condiciones en todos los escenarios.

Aunque senadores estadounidenses han insistido en que solo el Congreso puede imponer aranceles, la realidad política y los procesos legales hacen improbable un cambio. Para México, según Ebrard, la expectativa es que su ventaja competitiva se mantenga estable en el futuro próximo.