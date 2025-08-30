Asume Laura Itzel Castillo presidencia del Senado

Con el desaire de 22 parlamentarios que no asistieron -entre ellos, el jefe de Morena, Adán Augusto López Hernández-, el pleno del Senado eligió este viernes a Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva.

Aunque los grupos de oposición la respaldaron, la elección no fue unánime: 101 de 106 senadores respaldaron a la hija de Heberto Castillo.

Visiblemente nerviosa, y arropada con gritos de ¡Pre-si-denta!, Castillo rindió protesta inmediatamente y ya instalada, tomó la protesta a quienes integrarán la Mesa Directiva.

"Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento (4T) es absoluto", proclamó al dirigir su primer mensaje a la asamblea, con el que exaltó las figuras de Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Arquitecta egresada de la UNAM, la presidenta aludió al proyecto de Nación que impulsó López Obrador y que con el que el pueblo, dijo, "encontró un liderazgo transformador y que ha sido confirmado, con la misma fuerza de la voluntad popular, con la llegada de la doctora Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República".

"Convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura donde con libertad las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismos y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara", sentenció.

Agradeció el respaldo de los coordinadores parlamentarios de las bancadas de la Cámara alta.

