Asume Laura Itzel Castillo presidencia del Senado

Asume Laura Itzel Castillo presidencia del SenadoLa elección de Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado no fue unánime, pero recibió respaldo de grupos de oposición.
Con el desaire de 22 parlamentarios que no asistieron -entre ellos, el jefe de Morena, Adán Augusto López Hernández-, el pleno del Senado eligió este viernes a Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva.
Aunque los grupos de oposición la respaldaron, la elección no fue unánime: 101 de 106 senadores respaldaron a la hija de Heberto Castillo.
Visiblemente nerviosa, y arropada con gritos de ¡Pre-si-denta!, Castillo rindió protesta inmediatamente y ya instalada, tomó la protesta a quienes integrarán la Mesa Directiva.
"Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento (4T) es absoluto", proclamó al dirigir su primer mensaje a la asamblea, con el que exaltó las figuras de Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Arquitecta egresada de la UNAM, la presidenta aludió al proyecto de Nación que impulsó López Obrador y que con el que el pueblo, dijo, "encontró un liderazgo transformador y que ha sido confirmado, con la misma fuerza de la voluntad popular, con la llegada de la doctora Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República".
"Convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura donde con libertad las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismos y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara", sentenció.
Agradeció el respaldo de los coordinadores parlamentarios de las bancadas de la Cámara alta.
Convocó a que el Senado sea un espacio de debate real y de altura.
La de este viernes fue la última sesión que presidió Gerardo Fernández Noroña, que, en medio de cuestionamientos en la opinión pública por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, lució alicaído.