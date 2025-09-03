Acepta Morena a Kenia para Mesa Directiva

Luego de tres días de discusiones y reuniones, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados avaló que sea la panista Kenia López quien presida la Mesa Directiva en el segundo año de la actual Legislatura.

La mayoría parlamentaria se definió por ella de entre una lista de cuatro propuestas que incluía a Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring.

Como vicepresidente, Morena propondrá a Sergio Gutiérrez Luna, aún presidente de la Mesa Directiva, y en la secretaría que le corresponde a la bancada repite Julieta Villalpando.

La vicepresidencia de la Mesa Directiva género un debate al interior de Morena luego que la diputada Dolores Padierna, quien actualmente ocupa el cargo, demandó ser ratificada, argumentando que era una instrucción que venía de "arriba".

Se espera que al mediodía, la nueva Mesa Directiva sea votada por el Pleno de San Lázaro, en una sesión que fue convocada como presencial, dado que se requiere mayoría calificada.

El domingo pasado, las bancadas de Morena y del PAN acordaron extender cinco días la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna a cambio de que este martes fuera electa Kenia López como presidenta de la Mesa Directiva.

Con ello, la mayoría evitó que fuera una presidencia la Oposición la encargada de recibir el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.