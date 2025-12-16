Hay condiciones para alianza entre Morena y PT en Coahuila

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, llegó a Coahuila este martes para supervisar los avances de su partido en el estado ante el inicio del proceso electoral en Coahuila.

¿Qué declaró Luisa María Alcalde sobre el PRI?

En entrevista con medios de comunicación, Alcalde Luján adelantó que hay buenas condiciones en el estado para que Morena vaya en alianza con el Partido del Trabajo (PT) rumbo a la elección de 25 cargos para el Congreso coahuilense. "Vemos buenas condiciones para ir con el Partido del Trabajo en la próxima elección. Esperamos que eso se pueda concretar próximamente y que podamos formalizar esta alianza, pero esperaríamos que podamos ir en conjunto Morena y Partido del Trabajo para la elección del 2026", dijo.

Además de eso, la presidenta nacional de Morena acusó al PRI de "ocupar el dinero público en hacer promoción personalizada" de sus perfiles en Coahuila y de no haber querido firmar un convenio con el gobierno federal para garantizar la Pensión Bienestar para personas adultas con discapacidad.

Detalles sobre la alianza entre Morena y el PT

"Nosotros confiamos en que la gente de Coahuila va a diferenciar con claridad lo que representa el PRI y lo que representa Morena. El reto en Coahuila es estar abajo, con la gente. Hay mucha conciencia en Coahuila y la gente ya no quiere al PRI".

"La gente sabe que los recursos hoy, que son de los coahuilenses, no solamente se van por el caño de la corrupción, sino que no hay obra pública, se destinan muchos recursos a la promoción personal", aseguró Alcalde.

Impacto de la corrupción en Coahuila según Morena

Coahuila elegirá una nueva integración de su congreso estatal el próximo 7 de junio de 2026, 25 cargos en un estado actualmente gobernado por el PRI.