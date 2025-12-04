UIF bloquea a influencer venezolana "Rosita"

Romina Araya Navarro, conocida artísticamente como "Rosita", fue incluida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lista de personas bloqueadas y denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal venezolana conocida como El Tren de Aragua.

¿Qué vínculos tiene Rosita con El Tren de Aragua?

La vedette, modelo e influencer permaneció durante algún tiempo en México, lo que llevó a las autoridades financieras a seguir de cerca sus movimientos.