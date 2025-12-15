Arrancan pruebas de tren ´El Tehuanito´ en Oaxaca

El tren suburbano "El Tehuanito sur", operado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, inició este lunes su fase de pruebas en Oaxaca, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El nuevo servicio recorrerá siete municipios istmeños, desde Unión Hidalgo hasta Salina Cruz, con el objetivo de facilitar la movilidad de trabajadores, comerciantes y estudiantes mediante tarifas accesibles.

¿Qué municipios recorrerá el tren El Tehuanito sur?

De acuerdo con las autoridades ferroviarias, el trayecto tendrá una duración aproximada de 2 horas y cubrirá 189 km, con paradas en Juchitán, El Espinal, Ciudad Ixtepec, San Pedro Comitancillo y Santo Domingo Tehuantepec.

Detalles sobre la duración y paradas del nuevo servicio

Este nuevo servicio ferroviario busca mejorar la movilidad en la región, ofreciendo una alternativa de transporte accesible para la población local.

Objetivos del tren suburbano en la movilidad de Oaxaca

Con la implementación de este tren, se espera que se reduzcan los tiempos de traslado y se fomente el desarrollo económico en los municipios que forman parte de su ruta.