Laynez, su alteza serenísima; el Plan C no falla.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO - El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Ministro Javier Laynez de ser "su alteza serenísima" por haber frenado su Plan B electoral y dijo que su Plan C no falla pues es convocar al pueblo a seguir con la 4T.

"Por eso se decidió hacer una reforma a la ley secundaria, la ley electoral, sin modificar la Constitución, pero también esta ley que lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos fue cancelada por un Ministro", indicó.

"Es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular y de repente un Ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Corte, un Ministro la cancela, es un hecho inédito, e injusto, arbitrario, quieren que prevalezca en México una especie de supremo poder conservador y ya el Ministro Laynez es como su alteza serenísima", acusó AMLO.

Y después, el Mandatario federal aprovechó para recordar su Plan C, que dijo no va a ser bloqueado.

"Si cancelan en definitiva este Plan B, que es una reforma acotada, si cancelan esta reforma electoral, ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C, ese no va a ser bloqueado, no falla, es convocar al pueblo a continuar con la transformación", previó.

Ayer, el Presidente López Obrador dijo que el Plan C electoral de su Gobierno es que se vote por la Cuarta Transformación y no por el "bloque conservador".

"Ahora, hay un 'Plan C', que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación", señaló en su mañanera del lunes.

"Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo basta, y se inició la transformación".

Tras aseverar que su Administración ha avanzado mucho en la 4T, López Obrador aseguró que ahora hay un auténtico Estado de Derecho y una división de poderes.

"No como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una República simulada donde una minoría era la que mandaba en México", aseguró.

"¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al Presidente? ¿Cuándo? Si todo era 'sí señor, lo que usted diga señor'".

López Obrador aseguró que, aunque los conservadores quieran "regresar por sus fueros", no lo van a lograr.

"Porque no tienen llenadera y quieren seguir robando. Nada más que no lo van a lograr porque, si algo ha cambiado en México, es la mentalidad del pueblo, hay mucha consciencia", insistió.

"Ya el Plan C va a ser así: lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular", cantó el Mandatario.