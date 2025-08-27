Sentencian a 'El Gato' de La Familia Michoacana a 28 años de prisión

El jefe de operaciones de la Familia Michoacana en Zitácuaro, Michoacán, José Luis López Morales, "El Gato", fue sentenciado por un juez a 28 años de prisión por delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud con funciones de administración, dirección y supervisión; portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras cumplir con los procedimientos procesales requeridos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas suficientes para que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictara dicha condena contra López Morales, la cual cumple sentencia recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", en Tepic, Nayarit.

En 2010, agentes de la extinta Policía Federal detuvieron en la Ciudad de México a José Luis López Morales, "El Gato", a quien se le identificó como uno de los operadores del grupo criminal de la Familia Michoacana en el municipio de Zitácuaro.

Fue ubicado en un hotel del poniente de la Ciudad de México, junto con otras cuatro personas.