El día que Blanco casi llega a los golpes con Elías Ayub

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Blanco Bravo reveló la historia de cuando casi llega a los golpes con el entonces presidente de los Pumas, Arturo Elías Ayub.

Ocurrió después del duelo de cuartos de final en el Apertura 2004, en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, el Cuau se encontraba en el Veracruz y llegaron a esa Liguilla como líderes del certamen, mientras los Pumas se colaron por la vía del repechaje.

El Club Universidad Nacional eliminó a los Tiburones Rojos y Cuauhtémoc cuenta que se encontró a Elías Ayub en los pasillos, quien le hizo burla por la eliminación y él lo retó a golpes; quedaron de verse en el hotel, pero Rafael Herrerías, directivo del cuadro veracruzano y quien lo llevó al conjunto jarocho, lo impidió.

"Imagínate, yo para mis pulgas. Le dije que dónde nos veíamos para arreglar la bronca y quedamos que en el hotel para madrearnos. Fui al hotel a buscarlo, aunque Rafael Herrerías me dijo que no lo hiciera, pero se burló de mí y no iba a permitirlo", declaró el Gobernador de Morelos.

Asimismo, explicó que años después se hicieron muy buenos amigos y que hasta han jugado golf juntos en Morelos.