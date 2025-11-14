Inconformidades es por precios de electrónicos, señala la Profeco

Durante el primer y hasta las 4:00 de la tarde del segundo día de la décima quinta edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logró resolver 53 inconformidades de las 56 que se presentaron.

Por dicha intervención logró recuperar 232 mil 440 pesos a favor de los consumidores, informó la instancia en un comunicado.

Del total de las 56 inconformidades, una está en trámite, otra no tiene los datos suficientes para dar seguimiento y la última no compete a la Procuraduría; un 66% tuvo que ver con incumplimiento de precios, promociones y ofertas anunciados.

La Profeco aseguró que las pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles y otros artículos de tecnología son representativos en estas fechas y por ello "pueden llegar a tener ofertas y promociones en conjunto, lo que representa un ahorro en el bolsillo... no obstante, también es la mercancía con más irregularidades detectadas al representar el 50% de las solicitudes de conciliación".

¿Cuáles son las principales quejas?

Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo concentraron alrededor de la mitad de las reclamaciones acumuladas por incumplimiento de precios de electrodomésticos y electrónicos.

La Profeco brindó 4 mil 536 asesorías en todo el país, de las cuales 54.2% se enfocaron en orientar sobre cómo hacer valer los derechos; un 28.7% fueron atención sobre los trámites que realiza la institución y el 17.1% restante fue por la negativa a la entrega de productos, cancelación de compras, incumplimiento de ofertas y promociones y otras más.

¿Qué acciones tomó Profeco?

Durante el segundo día de este evento de ofertas, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, recorrió pasillos de supermercados en Iztapalapa, Ciudad de México, para verificar que los precios estén a la vista, así como para observar que se especifiquen términos y condiciones de las ventas.

En su recorrido observó que las tiendas ofrecían "hasta el 70% de descuento" y promociones como las "bonificaciones directas en carrito" o bancarias.

La Profeco pidió a los consumidores "a reportar las prácticas y cláusulas abusivas, e información engañosa que induzca al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada y parcial en que se presenta durante El Buen Fin" y puso a disposición los medios de contacto: Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, y el mecanismo Conciliaexprés.