Detienen a El Botox, extorsionador de limoneros en Michoacán

El detenido era uno de los principales objetivos al ser generador de violencia en Michoacán
  • Por: El Mañana Staff
  • 22 / Enero / 2026 - 08:06 a.m.
La captura fue anunciada esta mañana en redes sociales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que fue detenido "El Botox", objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán.

Acciones de la autoridad en Michoacán

En redes sociales, el titular de la SSPC dio a conocer que, tras una operación conjunta, fue capturado a quien se le identificó como el principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.

