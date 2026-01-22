Detienen a El Botox, extorsionador de limoneros en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que fue detenido "El Botox", objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán.

Acciones de la autoridad en Michoacán

En redes sociales, el titular de la SSPC dio a conocer que, tras una operación conjunta, fue capturado a quien se le identificó como el principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.