El bienestar del pueblo está en el centro de 4T

La senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz, señaló en Asamblea Informativa los resultados del Senado de la República, con 23 reformas constitucionales aprobadas durante año y medio de trabajo. Destacó, entre ellas, la elevación a rango constitucional del derecho de las juventudes que no tienen empleo y no se encuentran cursando un grado escolar a recibir capacitación durante 12 meses, como parte de la política de atención a las causas. Añadió que antes se sabía quiénes no contaban con empleo o no estudiaban, pero no se les apoyaba; en lugar de impulsar políticas sociales, se les discriminó y se les dejó en el desamparo.

Sosa Ruíz afirmó que la política de atención a las causas ha sido clave para lograr que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza durante seis años. En Tamaulipas, dijo, con la Cuarta Transformación, del 2022 al 2024, se logró que 242 mil personas salieran de esa condición. Asimismo, resaltó el crecimiento de la clase media como nunca antes, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

La senadora tamaulipeca argumentó que la reforma constitucional para mantener el incremento al salario mínimo por encima de la inflación encamina la política laboral hacia la dignificación del trabajo: "Las y los mexicanos, las y los tamaulipecos, somos de los mejores trabajadores. La gente solicita un soldador, un agricultor o personal para la pizca tamaulipeco, y se reconoce su capacidad; pero antes no se le daba valor a su empleo. Con el incremento derivado de un acuerdo tripartito se han recuperado los salarios; con un 154% de incremento al salario mínimo se ha logrado mejorar la situación económica de las familias".

Agregó que, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida el "segundo piso" de la Cuarta Transformación, bajo los principios de honestidad y combate a la corrupción e impunidad, así como los valores de igualdad sustantiva, democratización de la justicia y transparencia.

Con una nutrida participación de vecinas y vecinos del Camino Real a Tula, la senadora comentó la importancia de tres nuevas leyes aprobadas en el más reciente periodo legislativo: una Ley de Aduanas para asegurar la trazabilidad de las mercancías y combatir la simulación; una Ley de Aguas para contar con un fondo de reserva que garantice el abastecimiento para uso humano; y la ley para combatir la extorsión, que refuerza la estrategia implementada de manera coordinada por el secretario Omar García Harfuch, lo cual, ha impedido que se consumen el 75% de las extorsiones telefónicas.

Al respecto, afirmó que la seguridad es una prioridad para el gobierno mexicano y que hoy existen nuevas herramientas de inteligencia e investigación, así como una coordinación más firme con la Fiscalía General de la República para desarticular redes generadoras de violencia y fortalecer la paz.



