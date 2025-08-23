Detenidos seis hombres armados en Culiacán

En dos acciones efectuadas por elementos del Ejército en la capital del estado, fueron detenidas seis personas del sexo masculino con armas blancas y de fuego, uno de ellos, acusado de haber intentado asaltar a una cajera de una tienda de conveniencia a la que amenazó con un cuchillo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una llamada a las líneas de emergencia reportó un asalto en un pequeño supermercado de la colonia Villa Colonial, por lo que elementos del Ejército que se encontraban en ese sector fueron desplazados.

El personal militar, logró someter al presunto ladrón, al que le encontraron un arma blanca con la que intimidó a una cajera, por lo que este fue turnado a la Fiscalía General del Estado para que resuelva su situación legal.

Durante un recorrido de vigilancia por la colonia Ampliación del Barrio, en la parte oriente de Culiacán, el personal del Ejército detectó a cinco personas que portaban armas de fuego, por lo que se procedió a su detención.

Los cinco hombres de diversas edades, portaban cuatro fusiles automáticos, 26 cargadores abastecidos para dichas armas y 869 cartuchos útiles, por lo que fueron puestos a disposición del ministerio público federal.