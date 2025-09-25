Detenidos 'ejército' de la Luz del Mundo en Michoacán

En una zona dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y armados como un 'ejército' de sicarios, un grupo de 38 hombres ligados a la iglesia Luz del Mundo fueron detenidos ayer en la madrugada por autoridades federales y estatales mientras se entrenaban en un predio en el Municipio de Vista Hermosa, en límites de Michoacán con Jalisco.

Se les decomisó una pistola y 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación.

Los hombres tenían un "Himnario", con los salmos y cantos utilizados en la iglesia liderada por Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por abuso sexual de cinco víctimas.

Los detenidos, entre ellos uno originario de EU, se identificaron como parte del grupo "Jazer", palabra bíblica que varios de ellos tenían grabada con letras blancas en una manga de una playera negra que portaban como uniforme.

De acuerdo con reportes extraoficiales, esta guardia secreta se encarga de la protección de líderes, propiedades y eventos de la iglesia fundada en Guadalajara, pero con presencia ya en 50 países, pese a sus escándalos.

"Una denuncia sobre presuntos civiles armados que se encontraban en un predio ubicado en cercanías de una brecha, entre límites con Jalisco, alertó a elementos de Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FGE y Policía local", precisó la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre quienes fueron puestos a disposición de la FGR.





Naasón Joaquín García, autonombrado "Apostol de Jesucristo", enfrenta una condena de 16 años y 8 meses de prisión en EU por abuso sexual infantil contra tres menores de edad y dos adultas, y apenas esta semana se declaró no culpable en otro juicio en su contra por los delitos de tráfico y explotación sexual de menores.