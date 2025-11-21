Prohibir venta de animales causa ilegalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Comerciantes, veterinarios y abogados advirtieron que la prohibición de vender animales en el Mercado Sonora provocará un aumento de la clandestinidad, corrupción, mercado negro y maltrato animal. Señalaron que la orden del Tribunal de Justicia Administrativa y el plazo fijado por la alcaldía Venustiano Carranza para cambiar de giro antes de fin de año son inviables debido a los trámites, costos y falta de recursos para una reconversión adecuada. Afirmaron que sin un espacio formal donde supervisar las condiciones de los animales es imposible garantizar su bienestar. Además, organizaciones como Monacoso alertaron que la medida afectará a más de 300 locales y a negocios de mascotas en otros mercados, impactando el sustento de más de 100 mil familias que dependen de esta actividad.