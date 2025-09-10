Impacta migración a empleos en EU

La economía de Estados Unidos ya siente el impacto de las políticas migratorias de la Administración Trump y con la limitación de los trabajadores nacidos en el extranjero, la creación de empleo en ese país se está desacelerando bruscamente, señaló el Instituto Internacional de Finanzas (IFF, por sus siglas en inglés).

En un análisis sobre la migración, remesas y el impacto de las políticas de Estados Unidos, el IFF estimó que con una migración moderada el crecimiento mensual del empleo podría bajar en 70 mil 400 puestos de trabajo, mientras que con una migración baja la reducción sería de más de 100 mil.

El efecto, detalló, se concentra en sectores como construcción, hostelería y servicios, donde los migrantes están empleados de forma desproporcionada.

El viernes, el Departamento de Trabajo reportó que en agosto se crearon sólo 22 mil empleos en Estados Unidos, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3 por ciento, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban deteriorando.

El IFF señaló que a medida que persiste la escasez de mano de obra, las presiones salariales aumentan, especialmente en el sector servicios, donde la sustitución es limitada, lo que se traduce en una mayor inflación.

Con ello, el crecimiento del PIB en el 2025 podría reducirse entre 0.4 y 0.7 puntos porcentuales respecto al escenario base.

El reporte indica que la inmigración ha sido fundamental para la resiliencia económica de Estados Unidos desde hace tiempo y los trabajadores nacidos en el extranjero representaron el 84 por ciento del crecimiento de la población estadounidense en el 2024, lo que facilitó la creación de empleo.

Pero desde inicios de este año, la migración neta empezó a contraerse, afectando de forma desproporcionada a los migrantes hispanos.