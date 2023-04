Edy Smol defiende "abrazos, no balazos" de AMLO

Marisol Gasé acusó en conferencia de prensa a la oposición de insultar y de escribir odio en redes sociales "porque ante su falta de argumentos, solo atinan al insulto, al enfrentamiento, a criticarnos por las cosas más absurdas como la forma de vestir, en dónde hacemos el súper, los lugares donde comemos, visitamos, nuestra familia".

La legisladora indicó que al foro invitó al diseñador y crítico de moda Edy Smol "El gurú de la moda", porque "él también es una víctima de las redes, por el odio, por estar él de acuerdo y a favor de una Cuarta Transformación".

El empresario acusó racismo y clasismo, no solo en redes sociales, sino "en vivo y en directo", e hizo un llamado a que haya equidad de oportunidad. Expresó que a seguidores de Morena incluso los insultan llamándoles "morenacos".

"Se dice, por los siglos, ´todos somos iguales´, es una mentira, todos somos diferentes, pero merecemos todos un trato igual y un respeto igual (...) Todos merecemos un trato igualitario y un respeto igualitario, y nadie tiene derecho de pasar por encima de nadie bajo ningún término, ningún motivo (...)", expresó Smol al llamar a no ejercer violencia.

-Edy Smol defiende estrategia de "abrazos, no balazos"

Ante legisladoras de Morena, del Partido Verde y representantes del Instituto de la Juventud, Edy Smol defendió la estrategia "Abrazos, no balazos" del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, dijo, "lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genere más violencia".

"Y la prueba es que, acaba de salir en el Inegi cómo bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a atacar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad.

"Y ahora sí, salen con la estupidez diciendo ´el pobre es pobre porque quiere´. ¡No señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la oportunidad de equidad", declaró el empresario, quien destacó los programas sociales aplicados en este gobierno.

El presentador de "Cuídate de la Cámara" señaló que está a favor de la Cuarta Transformación "porque me di cuenta que es un proyecto a favor del bienestar colectivo de toda la nación y de la equidad de oportunidad, y que no se puede apretar un botón después de décadas en un segundo".

"Es global el problema que tenemos, es por toda la irresponsabilidad de creer que hay élites, de creer que alguien es superior, que alguien merece nacer teniendo oportunidades o alguien merece nacer sin, y de ahí se deriva y se desencadena toda la discriminación y todo el ninguneo", añadió.

"La belleza se lleva en el corazón y no en la cartera (...) Jamás juzguen a un libro por su portada, lean el prólogo y luego lean el libro, y entonces sí ya pueden hacer una sinopsis de lo que leyeron del libro. Cometemos el grave error, y esto tiene que ver con discriminación en redes y personalmente, que juzgamos solamente por ver y eso es un error", expresó al rechazar las supremacías.