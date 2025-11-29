´Más universidades son nuestra meta´

"La educación no es un privilegio, es un derecho. Por eso, una de las labores más importantes de nuestro gobierno es construir más preparatorias y más universidades", reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al visitar la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán.

En asamblea con estudiantes del nivel medio superior, la primera mandataria entregó becas para el Bienestar Benito Juárez con el propósito de que más jóvenes continúen sus estudios.

Acompañaron a la presidenta: el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; y el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala.

Asimismo, la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; el coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo; el director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza; y el director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), Rolando López de Jesús Saldaña.

¿Qué ocurrió en la supervisión del Tren Maya?

En Umán, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances de construcción del Tren Maya de carga. "Haremos un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante para todo el sureste."

A través de redes sociales, la primera mandataria agradeció al agrupamiento de ingenieros militares "Felipe Ángeles", que lleva a cabo esta magna obra.

Acompañaron a la presidenta: el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; y el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Ricardo Vallejo Suárez.

También el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rodeada por un grupo de estudiantes.