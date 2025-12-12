¿Quieres estudiar la Prepa en Línea?; checa la convocatoria de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Bachillerato (DGB), publicó la convocatoria de Prepa en Línea-SEP, mediante la cual las y los mexicanos dentro y fuera del país, así como personas extranjeras con estancia legal en México, podrán iniciar o continuar de manera gratuita su trayectoria en el nivel medio superior bajo la modalidad virtual.

¿Qué es la Prepa en Línea-SEP?

En un comunicado, la dependencia informó que el registro para las y los aspirantes estará abierto del 15 de noviembre al 7 de enero, a través de la página oficial prepaenlinea.sep.gob.mx. Explicó que Prepa en Línea-SEP es una plataforma que fortalece el Bachillerato Nacional y contribuye para aumentar la cobertura de la educación media superior a nivel nacional en 85 por ciento para el 2030.

El plan de estudios de Prepa en Línea-SEP consta de 23 módulos consecutivos con duración de cuatro semanas cada uno, en un esquema flexible que facilita el aprendizaje a distancia, por lo que la trayectoria total tiene una duración estimada de dos años y seis meses y se desarrolla mediante una plataforma que permite el envío semanal de actividades.

Detalles del registro para Prepa en Línea-SEP

Indicó que el registro se realizará exclusivamente en el portal oficial, donde las y los aspirantes deberán validar su Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionar dos correos electrónicos válidos, activos y no utilizados en convocatorias previas, adjuntar su acta de nacimiento, responder el cuestionario de contexto socioeconómico y obtener un folio de registro, indispensable para continuar con el proceso.

Agregó que el módulo propedéutico, obligatorio para quienes concluyan el registro, se cursará del 12 al 21 de enero, y que las claves de acceso deberán obtenerse del 9 al 11 de enero. Durante ese periodo, las y los aspirantes podrán familiarizarse con la plataforma y el modelo educativo antes de consultar los resultados, que estarán disponibles del 23 al 28 de enero.

Si la persona interesada obtiene al menos 60 puntos, deberá realizar su inscripción del 23 al 28 de enero y subir una fotografía tipo credencial en formato JPG, así como su certificado de secundaria y un comprobante de domicilio reciente. Cada archivo deberá tener un peso máximo de un megabyte; además, se debe considerar que toda la documentación debe estar escaneada en su totalidad, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías.

Proceso de inscripción y requisitos

Señaló que quienes concluyan el proceso de inscripción recibirán una matrícula oficial e iniciarán el módulo 1, del 2 de febrero al 1 de marzo. Al término de los 23 módulos, las y los estudiantes obtendrán un certificado electrónico emitido por la SEP, con validez oficial, que les permitirá continuar con sus estudios de nivel superior.

La SEP precisó que todos los trámites son gratuitos y subrayó que verificará la autenticidad de los documentos, pues cualquier caso de falsedad provocará la baja del proceso o de la trayectoria escolar, según corresponda.