Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el periodo vacacional de invierno, en el que las actividades escolares se suspendieron por las celebraciones de fin de año, comienza a surgir una de las dudas más frecuentes entre madres, padres y tutores: ¿cuándo regresan a clases los estudiantes de educación básica?

Conforme se acerca el final de las vacaciones de invierno, el regreso a clases cobra relevancia, ya que implica reorganizar rutinas familiares, horarios de trabajo, traslados y actividades diarias. Por ello, es fundamental conocer las fechas oficiales establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de nivel básico?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a clases el próximo lunes 12 de enero. Este regreso a las aulas será diferente al de años anteriores, ya que en ciclos pasados las clases se retomaban poco después del Día de Reyes.

Detalles sobre la extensión de las vacaciones de invierno

La SEP informó que el ajuste en el calendario escolar se debe a la realización de los Talleres Intensivos de Formación Continua, los cuales se llevarán a cabo del miércoles 7 al viernes 9 de enero. Estas actividades están dirigidas exclusivamente al personal docente, directivo y administrativo, con el objetivo de fortalecer los procesos educativos antes del regreso de los estudiantes a las aulas.

Próximos puentes y días feriados para estudiantes

Una vez iniciado el ciclo escolar, los alumnos de educación básica aún contarán con algunos días de descanso durante los meses de enero y febrero. Las fechas más cercanas son: Viernes 30 de enero de 2026, por la sesión del Consejo Técnico Escolar. Lunes 2 de febrero de 2026, por la Conmemoración de la Constitución Mexicana. Cabe destacar que, a lo largo del año, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de al menos 7 fines de semana largos.