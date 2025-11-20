Acusa Morena al PAN de financiar protesta

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha vinculado a Edson Andrade, al que ella identifica como uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z, como un trabajador del Partido de Acción Nacional (PAN). Alcalde ha publicado en sus redes sociales un contrato en el que Andrade ganaría 2,1 millones de pesos por doce meses de servicio para gestionar las redes sociales del grupo. "Qué coincidencia, esto después de que el propio [presidente del PAN] Jorge Romero Herrera, señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia", ha escrito en su perfil.

¿Qué ocurrió?

La presidenta de Morena ha usado a Andrade y su contrato con el PAN para reforzar el discurso oficialista de que la marcha del pasado sábado estaba coordinada por una red de figuras de oposición y grupos de derecha internacionales y no por jóvenes desconformes con el Gobierno. "El joven ´apartidista´ Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la generación Z fue contratado por el Partido Acción Nacional en febrero de 2025 por 2.106.810,00 dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por 175.577,50 pesos", ha escrito Alcalde. En la publicación aparecen las hojas del contrato, en la que Andrade se compromete a prestar un servicio de estrategia digital y gestión de redes sociales para el partido en la Ciudad de México.