Hasta 59% de sobrecosto en pipas

Con sobrecostos de hasta el 59% era como comercializaban el agua organizaciones con fachada de sindicatos, extrayendo el líquido de pozos de manera ilegal, además de que no era procesada para potabilizarse, señalan investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) sobre la Operación Caudal.

El costo regulado promedio por cada 10 mil litros, capacidad normal de una pipa de agua, es de 1 mil 131 pesos para el uso doméstico. Sin embargo, en el municipio de Ecatepec era vendida con sobrecosto del 59%.

¿Qué ocurre con los precios en otros municipios?

De los actos de investigación, aunado al análisis de mercado, las autoridades también detectaron precios excesivos en Cuautitlán, con 41.4% más; y de 34.42% en Tlalnepantla y de casi 10% en la capital mexiquense, Toluca. Los porcentajes aumentaban si se trataba de un uso industrial o residencial de alta plusvalía y además de utilizar los pozos sin autorización alguna, empleaban infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación, agregó la Fiscalía mexiquense.

¿Cómo se comercializa el agua extraída?

El líquido extraído de los pozos clandestinos no pasaba por ningún proceso de potabilización sino que era clorado y después comercializado, lo que de acuerdo a la autoridad podía causar afectaciones en la salud de la gente, la cual "era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías."