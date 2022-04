Ebrard revira a Trump: "En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos"

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo hoy que "en este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos" en reacción al mitin que sostuvo el sábado el expresidente estadunidense Donald Trump , durante el cual se jactó de haber "doblegado" al gobierno mexicano y conseguido que éste desplegara "gratis" 28 mil soldados de la Guardia Nacional para cerrar el paso a la migración.

En su mitin, Trump se refirió al verano de 2019, cuando exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador "remediar el problema de la inmigración ilegal" so pena de imponer, en un plazo de 10 días, aranceles de 5% sobre las importaciones de productos mexicanos.

En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos. Abro hilo

Ebrard viajó de emergencia a Washington el 1 de junio, y el 7 de junio acordó con el equipo de Trump que, a cambio de no implementar estos aranceles, el gobierno mexicano desplegaría miles de soldados de la Guardia Nacional en las fronteras Sur y Norte, y recibiría más solicitantes de asilo bajo el polémico programa "Quédate en México".

En su mitin político en Ohio, en vistas de reconquistar la presidencia del país en 2024, Trump presumió las negociaciones con Ebrard –se refirió a él como "el más alto representativo de México, justo debajo de la cima, del jefe que era presidente"-- como un éxito de su presunta habilidad para conseguir tratos ventajosos, con especial énfasis en México, país al que atacó sin parar durante su campaña electoral de 2016.

En un hilo de publicaciones en Twitter, Ebrard no se defendió del señalamiento de Trump hacia su persona, y no hizo comentario sobre el acuerdo al que llegó con la administración estadunidense; se lanzó en una defensa del "patriotismo" y la "entereza" del presidente López Obrador, a quien se refirió como "Andrés Manuel".

Tras afirmar que "ante la amenaza de aranceles, (López Obrador) no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos", Ebrard resaltó que "fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos".

El canciller también afirmó que la "autonomía" de López Obrador permitió al gobierno mexicano "diferir con Estados Unidos sobre Venezuela" y "menos aún" rescatado al expresidente Evo Morales después del golpe militar que sufrió en noviembre de 2019.