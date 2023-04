Promueven a Sheinbaum durante diálogo con migrantes

CIUDAD DE MÉXICO

Su discurso inició con halagos hacia López Obrador y con la afirmación de que México vive una mejor época.

Por 10 minutos presumió acciones gubernamentales, que atribuyó a López Obrador, así como programas sociales, becas, seguridad y grandes obras públicas.

Fue interrumpida por un hombre que reclamó por inseguridad y ella respondió con críticas hacia el ex Presidente Felipe Calderón, su titular de Seguridad, Genaro García Luna y el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum cuestionó que se haya declarado la guerra contra el narco y no contra la pobreza.

Y afirmó que no sólo hay una política de "abrazos no balazos", sino también de "cero impunidad".

La transmisión, que se podía observar a través de las redes oficiales del Gobierno de la CDMX, se cortó mientras asistentes reclamaban a la Mandataria.

La Jefa de Gobierno concluyó su participación cuestionando que antes no se hacían acciones como las de la Administración actual; señaló que hay acciones pendientes y enfatizó, con voz elevada, que las y los mexicanos no quieren un Gobierno que vea por unos cuantos y no por minorías.

"Es cierto que faltan muchas cosas en nuestro País, pero no estamos en dictadura. Bueno, compañero, si no va a estar de acuerdo conmigo, tiene derecho a disentir", dijo antes de que los gritos a su favor y en su contra la interrumpieran.

La presentadora tomó el micrófono y pidió calma, paciencia y educación, ante la diferencia de opiniones.

Aunque presumió que habría un diálogo, Sheinbaum dijo que no era diálogo, sino apertura de diversas participaciones y continuó aplaudiendo a AMLO.

Después de otros 12 minutos de su intervención respondió preguntas leídas acerca de las mujeres en el Gobierno, sobre cómo apoyaría a agricultores, indígenas y migrantes y escuchó participaciones en las que le expresaron admiración.

Al finalizar, dos simpatizantes leyeron una declaración en la que dijeron que apoyan la candidatura de Sheinbaum.

"Si se trata de seguir transformando a México, creemos que el siguiente paso a dar es que una mujer lo pueda gobernar y esa mujer aquí hoy se presenta, por eso con orgullo decimos Claudia Presidenta", leyó uno de los asistentes.

La presentadora también leyó un texto en el que se destacó el perfil científico de la Mandataria, sus familiares en el extranjero y el apoyo que le brindarán, mientras la Jefa de Gobierno escuchaba sonriente.

"Las y los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos queremos dar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la Presidencia por Morena y que cuente con todo nuestro apoyo para que México dé el siguiente paso en la transformación eligiendo a la primera presidenta de la Nación", leyó.

Sheinbaum dijo que todavía no se puede hablar de candidaturas porque no son tiempos electorales, pero agradeció el apoyo.