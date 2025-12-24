Reconocen a visitante 2.1 millones en Chichén Itzá

A unos días de concluir el año, la zona arqueológica de Chichén Itzá alcanzó la cifra de 2.1 millones de visitantes, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de México y del mundo. La visitante emblemática fue Dulce Guzmán Cortez, originaria de la Ciudad de México, quien recibió un reconocimiento simbólico por parte de autoridades y representantes del sector turístico.

¿Cómo se celebró el reconocimiento a Dulce Guzmán?

El acto se llevó a cabo en el parador turístico de Chichén Itzá, donde Jairo Suaste Salazar, director jurídico del sitio, y Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, entregaron a la joven una camiseta conmemorativa y la acompañaron en un recorrido guiado por la ciudad sagrada maya y el museo del lugar.

Durante la jornada, caracterizada por una alta afluencia de turistas nacionales e internacionales, Dulce Guzmán expresó su sorpresa y emoción por el reconocimiento, al señalar que nunca había vivido una experiencia similar en otros destinos turísticos y consideró que este tipo de iniciativas contribuyen a incentivar el turismo cultural.

Detalles sobre la afluencia turística en Chichén Itzá

La visitante explicó que se encontraba en Yucatán con su familia con motivo de una boda, pero aprovecharon la estancia para conocer Chichén Itzá, así como otros atractivos del estado, como cenotes, haciendas y la gastronomía local, destacando la seguridad y hospitalidad de la región.

Impacto del turismo cultural en Yucatán

Autoridades turísticas resaltaron que este reconocimiento simboliza el éxito de Chichén Itzá como Patrimonio de la Humanidad y Maravilla del Mundo, además de reflejar el interés constante de visitantes por la riqueza cultural e histórica de Yucatán, lo que impulsa la economía y el desarrollo turístico de la entidad.