Duermen elementos de Guardia Nacional entre lodo en Guerrero

"Todos compramos casas de campaña porque, si no lo hacemos, estamos expuestos a mordeduras de alacranes, tarántulas y ratones; además aquí dormimos en el piso", dijo uno de los agentes en un audio difundido.

A un costado de esta caseta, también hay un grupo de policías estatales que buscan no sólo protegerse de los rayos del sol, sino también de la lluvia, abajo de una manta que está amarrada en troncos de dos pequeños árboles.

Baños portátiles y poca agua

En un recorrido, Grupo REFORMA constató que las casas de campaña de la Guardia Nacional están cubiertas por una gran lona.



De esa carpa, sale un mando de la nueva institución, el cual sólo se identifica como el Teniente Renato, y quien expresa que no dará declaraciones hasta recibir el permiso de sus superiores.

Los baños, los cuales elementos acusaron no están limpios, son portátiles, y otra deficiencia relatada, es que no hay suficiente agua, por lo cual los baños entre los uniformados no es algo que ocurre tan seguido.

La queja en Acapulco El pasado 15 de julio, también elementos de la corporación acusaron estar en condiciones denigrantes durante su estancia en la base ubicada en Acapulco, donde realizan patrullajes de seguridad.

En un video grabado en el sótano C5, mostraron que también carecen de agua, baños, literas y hasta alimentos.

"Comandantes Sedena o de Marina, o nuestro mismo Presidente (Andrés Manuel López Obrador), disculpe mando supremo, le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional, procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco", dice un elemento.

"Como pueden ver es una situación muy denigrante, ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas", relata mientras muestra las condiciones.

"Hay filtraciones por todos lados como podemos observar en distintas partes de la estructura del C5, donde está el puesto de mando.La violencia en Acapulco Acapulco atraviesa por una racha de violencia por la pugna de células del de crimen organizado y constantes movilizaciones de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

