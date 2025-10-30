¿Qué hacer si tu próximo vuelo a Estados Unidos se canceló?

Esta semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) desautorizó la realización de 13 nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia varios destinos en la Unión Americana.

El anuncio del gobierno de EU en torno a la cancelación de las rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus desde México hacia aquel país, afectará principalmente al AIFA, con la pérdida de más de 500 vuelos por semestre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La víspera, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, así como de limitar las operaciones combinadas de pasajeros y carga, al considerar que se trata de una medida unilateral e injustificada.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

En el caso de Viva Aerobus, se cancelaron los vuelos programados para iniciar, a partir de noviembre desde el AIFA hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York. La aerolínea pidió a los pasajeros mantenerse informados sobre esta situación a través de los medios de contacto registrados en su compra y los invitó a consultar su sitio web www.vivaaerobus.com, así como sus redes sociales oficiales para obtener información actualizada. Viva informó que esta tarde dará a conocer qué pasos deben seguir los pasajeros que ya tenían comprado un boleto para viajar hacia los destinos cancelados por el Departamento de Transporte estadounidense.

La Ley Federal del Consumidor indica que cuando se cancela un vuelo por causas atribuibles a la aerolínea, el pasajero puede pedir el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. Sin embargo, en estos vuelos, la cancelación no fue por un motivo atribuible a la aerolínea sino por una decisión del gobierno de Estados Unidos, así que no necesariamente aplica un reembolso.

Por su parte, Aeroméxico informó que el vuelo entre el AICM y San Juan de Puerto Rico, que iniciaba operaciones el miércoles 29 de octubre, fue cancelado. Por lo tanto, la aerolínea implementó una política de protección, la cual aplica a pasajeros con boletos expedidos bajo placa 139, incluyendo aquellos con código compartido AM. La vigencia inició el 28 de octubre de 2025 y aplica para quienes viajen hacia San Juan de Puerto Rico (SJU) con fecha de viaje del 29 al 31 de octubre de 2025. Así como para quienes viajen desde San Juan de Puerto Rico (SJU) hacia el AICM con fecha de viaje del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Los pasajeros tienen una primera opción: Reembolso en forma de EMD (un monedero electrónico con fondos virtuales únicamente válidos con la aerolínea) válido por el 100% del valor original del boleto, sin importar el punto de venta. Este voucher es válido para viajar en cualquier ruta de Aeroméxico, con vigencia de un año a partir de la fecha de emisión. O se puede pedir un reembolso en la forma de pago original. La segunda opción es: cambio de fecha del viaje sin cargo ni diferencia de tarifa, manteniendo la misma ruta y cabina pagada. O cambio de ruta sin cargo adicional, sujeto a diferencia de tarifa.

"Esta política aplica únicamente por canales internos de Aeroméxico para todas las reservaciones afectadas, sin importar el punto de venta.