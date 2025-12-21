Son condenados a más de 100 años de prisión por secuestro

Cuatro hermanos fueron sentenciados a pasar más de 100 años en prisión cada uno al probarse su culpabilidad en el secuestro de un joven originario del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Un juzgado de enjuiciamiento notificó la condena de 110 años de cárcel a Agustín Jayro, Jaime Azmavet y Ángel, todos del mismo apellido, y de 115 años a su hermano René.

La Fiscalía General del Estado explicó que la sentencia fue dictada por el juzgador atendiendo a su grado de participación y a las circunstancias particulares de los delitos acreditados en el juicio.

Detalles del secuestro en Dolores Hidalgo

"Los sentenciados fueron hallados penalmente responsables por hechos ocurridos la noche del 16 de diciembre de 2022". En esa fecha la víctima fue privada de la libertad.

La FGE explicó que el joven había informado a su familia que saldría a reunirse con una persona a quien conoció a través de las redes sociales.

La víctima dejó de responder llamadas y mensajes, lo que era inusual, pues siempre respondía a su familia. Su madre intentó localizarlo de manera reiterada sin obtener respuesta.

La madrugada del día siguiente la madre de la víctima comenzó a recibir llamadas de individuos que le exigían una suma millonaria de dinero a cambio de la liberación de su hijo, luego le enviaron un video para ejercer presión psicológica.

La madre realizó dos pagos de rescate a los secuestradores; sin embargo, no liberaron a su hijo, quien diez meses después fue encontrado muerto. Sus restos se localizaron en las inmediaciones de la carretera Guanajuato–Juventino Rosas.

Acciones de la Fiscalía General del Estado

Una unidad especializada en delitos de alto impacto, a través de sus investigaciones, logró establecer los números telefónicos que los criminales utilizaron para la negociación del rescate y acreditó que estaban directamente relacionados con los ahora sentenciados.

En las indagatorias se probó que previo al secuestro, la víctima manifestó que se encontraría con uno de los imputados, lo que permitió fortalecer la acusación y demostrar su plena responsabilidad en los hechos.

Impacto del caso en la comunidad

En un comunicado, la FGE aseveró que con esa sentencia refrenda su compromiso con la procuración de justicia, el combate a los delitos de alto impacto y la atención integral a las víctimas, garantizando que quienes atenten contra la libertad y la vida de las personas enfrenten consecuencias legales.