¿Cómo realizar el registro obligatorio de celulares en México?

A partir del pasado viernes 9 de enero, por disposición oficial, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas móviles. Una iniciativa de las autoridades que tiene como objetivo combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico.

¿Dónde realizar el trámite de registro de celulares?

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el lunes 8 de diciembre y establecen que todos los números celulares, sin importar la compañía mediante la cual se obtenga el servicio, deberán estar vinculados a la identidad oficial de una persona física o moral.

Es decir, cada línea móvil, nueva o vieja, de prepago o de pospago, deberá quedar registrada bajo el nombre de una persona o razón social. Quienes deban acudir a una sucursal para realizar el trámite, o decidan realizarlo de manera electrónica, tendrán hasta el 30 de junio de este año para hacerlo. Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026. Aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad, serán suspendidas temporalmente (hasta que se registren).

Documentos necesarios para el registro de líneas móviles

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, Telcel ha aclarado que únicamente necesitas acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes en el territorio nacional.

Para registrar tu línea de manera exitosa deberás presentar cualquiera de los siguientes documentos vigentes (identificación oficial que contenga fotografía y CURP):

· Credencial para votar (INE)

· Pasaporte

· Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)

Asimismo, Telcel ha informado que a partir del 07 de febrero de 2026 se pondrá a disposición de todos los usuarios un Portal de Consulta en el que podrás validar si existe alguna línea registrada con tu CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales). La empresa también recuerda que esta medida aplica para todos los usuarios, sin importar el tipo de servicio que se use o se tenga contratado.

Consecuencias de no registrar tu línea móvil

La implementación de este registro busca fortalecer la seguridad en el uso de dispositivos móviles y prevenir el uso indebido de líneas telefónicas. Es fundamental que los usuarios cumplan con este trámite para evitar la suspensión de sus líneas.