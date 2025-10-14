Exigen docentes atención con paro

Maestros del nivel de Educación Indígena de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron un paro de labores de 48 horas para exigir la atención a las necesidades de este sector y el reconocimiento de la Dirección de Pueblos Originarios en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Los docentes, además, se instalaron en plantón en el zócalo de la capital del estado y tienen programada una marcha del monumento a Benito Juárez, ubicado en el cruce vial de San Andrés Huayapam, hacia el centro de la ciudad.

El titular de Trabajos y Conflictos del nivel de Educación Indígena de la Sección 22 del SNTE, Rodrigo Sánchez Joaquín, informó que una de sus principales demandas es resolver la asignación o contratación de personal para más de mil 500 personas con las que se cubrirían los espacios necesarios para el funcionamiento de este nivel.

Lo anterior, porque uno de los principales problemas que han enfrentado es que ante la falta de profesores han tenido que juntar los grupos escolares para impartir clases a los estudiantes; y también hacen falta trabajadores en otras áreas administrativas.

Otra de sus demandas es el reconocimiento de la Dirección de Pueblos Originarios del IEEPO, área administrativa dentro del instituto que estaba bajo su control y que dejaron de tenerlo tras la desaparición del antiguo IEEPO.

La respuesta de las autoridades educativas con relación a esta Dirección, dijo, es que es un tema que se debe aprobar en la Cámara de Diputados del Estado; pero, donde tampoco, han tenido una respuesta favorable.