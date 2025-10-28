Llama asociación a debatir la eutanasia

La asociación civil "Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD)" llamó a los legisladores a abrir el debate sobre la muerte medicamente asistida y la eutanasia en México, con el objetivo de despenalizarla y concebir un marco jurídico para su regulación.

¿Qué ocurrió?

Durante el conversatorio "Muerte Médicamente Asistida en México", la presidenta de la organización, Amparo Espinosa Rugarcía, sostuvo que, con base en encuestas realizadas por la asociación, el 70% de los mexicanos están a favor de la muerte medicamente asistida, la eutanasia y el suicidio asistido, "lo que fue muy sorprendente, porque la mayoría de las personas apostaban a que iba a ser una minoría y no fue así".

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

En ese sentido, Espinosa Rugarcía indicó que desde la asociación se está trabajando en un "Observatorio del Dolor" en conjunto con universidades, "lo que puede ser muy importante, porque se sufre mucho. Las personas que se acercan a nosotros viven verdaderos calvarios que nadie les da una respuesta y teniendo datos, lo más cercanos posibles a cuánto sufrimiento hay en México, puede añadir a la causa".

Al respecto, Columba Suinaga Romero de Terrenos, coordinadora de proyecto de DMD, señaló que "es momento que el Congreso escuche nuestras demandas, porque la muerte medicamente asistida representa para muchas personas que podrán ejercer control sobre su etapa final."