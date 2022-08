La inseguridad, el nudo gordiano: Divergencias en torno a la militarización de la Guardia Nacional

Para la diputada panista Adriana Dávila no hay duda: el presidente no gobierna con la ley sino con narrativas, pues lo que más le interesa es el control político. "Para quienes hemos seguido este proceso", dice, "la seguridad es un fracaso que él no supo resolver", de ahí el incorporar la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena. En contraste, el abogado Juan Velásquez habla de profesionalizar la Guardia con apoyo castrense, pero admite el gran fracaso en material de seguridad.