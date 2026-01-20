México estrena monedas de 10 y 20 pesos este día

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de hoy martes 20 de enero de 2026 entrarán en circulación las nuevas monedas de 10 y 20 pesos, según lo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Los decretos modifican las características físicas y de seguridad de las piezas, manteniendo su valor nominal.

La moneda de 10 pesos conservará el Escudo Nacional en el anverso y en el reverso mostrará la Piedra del Sol con la máscara de fuego de Tonatiuh. Tendrá al centro el símbolo "$10", el año de acuñación y la ceca de la Casa de Moneda, además de la leyenda "DIEZ PESOS". Su composición será de 92% cobre, 6% aluminio y 2% níquel, con un diámetro de 28 milímetros y un peso de cuatro gramos.

Por su parte, la moneda de 20 pesos tendrá un diseño dodecagonal. En el reverso se mostrará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, con valor nominal en número y texto, microtexto de seguridad y una imagen latente con el numeral 20. Su diámetro será de 30 milímetros, con un peso de siete gramos y la misma composición metálica de la moneda de 10 pesos.

La iniciativa que dio origen a estos cambios fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2025. El objetivo es permitir el uso de materiales alternativos que reduzcan los costos de producción sin alterar la apariencia, tamaño ni propiedades de las monedas.

El Banco de México mantendrá vigentes las monedas actuales hasta que se retiren de circulación, momento en el que se publicará un aviso en el DOF con el plazo para su canje. La renovación busca mejorar la durabilidad de las piezas y garantizar la seguridad de su uso cotidiano.