Discurso de Sheinbaum permite a México eludir activismo de EU: Banamex

Ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la posición vulnerable de México se fragiliza, en un entorno donde la cooperación en materia migratoria y de seguridad le ha permitido a nuestro país eludir el activismo de su principal socio comercial, estimó Banamex.

Para el área de análisis económico de la firma, hay elementos de política exterior y aspectos de la lucha de México contra el narcotráfico que recibirán mayores presiones.

"La sobria serenidad del discurso de la presidenta Sheinbaum y la colaboración de su gobierno en la contención migratoria y en el combate a objetivos de seguridad críticos para Estados Unidos le han permitido a México eludir el activismo de EU.

Sin embargo, acciones concretas de la magnitud disruptiva del orden internacional como la intervención militar directa en Venezuela y las alusiones de Trump a la intolerable presencia de los cárteles del narcotráfico en la conducción de México evidencian la fragilidad intensificada de Sheinbaum ante Trump", explicó.

En un análisis la firma explicó que, dicha condición, que ya dominaba el entorno de la renegociación del T-MEC, disminuirá los márgenes de libertad y fuerza relativa con que México se conduce en todos los ámbitos de la relación bilateral.

"Ya desde finales de la administración López Obrador, México había abandonado el coqueteo con un discurso de afinidad ideológica con el régimen de China e incluso con el de Rusia. No obstante, se ha mantenido el apoyo de México a los regímenes de Cuba y Venezuela. Ahora aumenta el riesgo de que EU exija también el alineamiento de México en esos ámbitos, además de una mayor presión sobre las presuntas ligas entre la política y el crimen organizado en el país", comentó.

Banamex explicó que, a pesar de la importancia geopolítica de este evento, no estima impactos en los mercados y economías globales.

"Los impactos geopolíticos en los mercados de esta inusitada campaña norteamericana no son significativos.

La experiencia sugiere que las disrupciones causadas por shocks geopolíticos tienden a ser breves en su impacto económico-financiero global (aunque sí lo son a nivel regional y sectorial) y que sólo adquieren magnitud relevante cuando afectan sostenidamente al alza los precios del petróleo", dijo.

En este caso, añadió, las condiciones que rodean la perspectiva de restructuración de la industria petrolera venezolana apuntan a una reconstrucción bastante gradual.

Se necesitará una fuerte inversión para recuperar una industria que acumula años de deterioro y además, la expulsión de miles de profesionales y expertos en el sector vuelve complicada la perspectiva de mayor producción petrolera en el corto plazo.

El verdadero foco de incertidumbre prolongada será la reconstrucción de un equilibrio político estable en ese país", agregó.



